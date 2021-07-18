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Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 200 öğrenci alacak
Ekonomi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 200 öğrenci alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 200 öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:12:00 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 200 öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz-08 Ağustos  2021  tarihleri  arasında  internet  üzerinden  yapılacak.

Başvuruların  başlama  ve  bitiş saatleri,  temin  şartları  ve  diğer  detaylar;  www.jandarma.gov.tr  ve  www.jsga.edu.tr  adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI:

a.  Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

b.  Adayların  “Başvuru  Kılavuzunun”  tamamını  okuduktan  sonra  başvurusunu  yapması gerekmekte.

c. Başvurular, 12 Temmuz 2021 günü başlayıp, 08 Ağustos 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
 

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