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Aktüel

Jandarma teşkilatının 181. yılı

Karabük İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:37:53 -
Jandarma teşkilatının 181. yılı

Karabük İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.


Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş beraberinde jandarma personeli ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim ettiler.


Jandarma teşkilatının ülkenin en köklü kuruluşlarının başında geldiğini ifade eden Vali Gürel, “Jandarma Teşkilatımız “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile halkımızla bütünleşmiş, halkımızın memnuniyetini kazanmış, aziz milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yerde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. 1839’dan bu yana, daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk Jandarmasının gününü kutluyorum” dedi.

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