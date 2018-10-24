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Jandarma şüphe üzerine önünü kesti, 73 kilogram ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 73 kilo 840 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:38
Jandarma şüphe üzerine önünü kesti, 73 kilogram ele geçirildi

Diyarbakır’da şüphe üzerine önü kesilerek durdurulan araçta yapılan aramada 73 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün KOM Şube Müdürlüğü destekli faaliyet yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Duru köyü mülki sınırları içerisinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde, arama kararına istinaden yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş şekilde 73 kilo 840 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:38
  1. Diyarbakır Valiliği
  2. esrar
  3. KOM Şube Müdürlüğü
  4. toz esrar maddesi
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı

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