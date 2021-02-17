Jandarma sözleşmeli subay alımları tarihi belli oldu mu?

Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımları için başvuru süreci başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı alımlara ilişkin kılavuzu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ile beraber birçok detay da adayların erişimine sunuldu.

Subay olmak isteyen adaylar, 2021 JGK sözleşmeli muvazzaf subay alımı başvurularının nasıl yapıldığını ve başvuruların hangi tarihler arasında olduğunu sorgulamaya başladı.

Jandarma sözleşmeli subay alımları başvuru tarihleri ne zaman?

JGK sözleşmeli subay başvuruları 17 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başladı. 28 Şubat 2021 tarihi saat 23.59'da başvuru işlemleri son bulacak.

Jandarma sözleşmeli subay alım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri sadece internet adresi aracılığıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından gerçekleştirilecektir.

İnternet ortamı haricinde posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul görmeyecektir.