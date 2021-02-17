  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Jandarma sözleşmeli subay alımları tarihi belli oldu mu?
Ekonomi

Jandarma sözleşmeli subay alımları tarihi belli oldu mu?

Jandarma Komutanlığı’nın Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımları için başvuruş süreci başlatıldı. Jandarma sözleşmeli subay alımlarına ilişkin birçok detay merak ediliyor. Subay olmak isteyen adaylar, 2021 JGK sözleşmeli muvazzaf subay alımı başvurularının nasıl yapıldığını ve başvuruların hangi tarihler arasında olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, Jandarma sözleşmeli subay alımları tarihi belli oldu mu? Jandarma sözleşmeli subay alım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:55:00 -
Jandarma sözleşmeli subay alımları tarihi belli oldu mu?

Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımları için başvuru süreci başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı alımlara ilişkin kılavuzu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Jandarma muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ile beraber birçok detay da adayların erişimine sunuldu.

Subay olmak isteyen adaylar, 2021 JGK sözleşmeli muvazzaf subay alımı başvurularının nasıl yapıldığını ve başvuruların hangi tarihler arasında olduğunu sorgulamaya başladı.

Jandarma sözleşmeli subay alımları başvuru tarihleri ne zaman?

JGK sözleşmeli subay başvuruları 17 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başladı. 28 Şubat 2021 tarihi saat 23.59'da başvuru işlemleri son bulacak.

Jandarma sözleşmeli subay alım başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri sadece internet adresi aracılığıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından gerçekleştirilecektir.

İnternet ortamı haricinde posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul görmeyecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti
Siyaset

Doğu Perinçek'in Gara şehitleriyle ilgili ifadeleri tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'ulusal yas' ilan edilmesi talebine ilişkin, "Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" ş..
Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!
Dünya

Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!

Sudan ile savaşın eşiğine gelen Etiyopya'dan Türkiye'ye teklif yapıldı. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, diyalog için Türkiy..
Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji
Gündem

Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji

Kabine toplantısının ana gündemi, terör örgütüne yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlar ile koronavirüsle mücadele olaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay