Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı 2019 alım başvuruları ve başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi 220 muvazzaf subay erkek öğrenci alımı ilanı yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre öğrencilerden talep edilen başvuru şartları 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak; TYT puanı 150 veya üzerinde olmak, AYT eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alım ön başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 17:00 sularında sona erecektir.

Jandarma Genel Komutanlığının (JGK) muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 220 erkek öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması talep ediliyor. Eğitim mezuniyet derecesi ise Lise veya dengi okullardan mezun olmak olarak duyuruldu. Adaylar ön başvurularını sadece " https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" web adresi üzerinden yapmak zorundadır ve e- Devlet üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Ön başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 17:00 sularında sona erecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi subay öğrenci alım son dakika başvurusu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi sadece Ankara'da bulunmaktadır ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ihtiyacı kadar öğrencilerin subay olarak yetiştirilmesi kapsamında liseden sonra bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Bu nedenle öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi subay diplomasının yanı sıra ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylar Türkiye genelinde emniyet ve asayişin sağlanması adına görev yapmaktadır ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde eğitim göre tüm öğrencilerin yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb. maliyetleri devlet tarafından karşılanacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi subay öğrenci alım başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre öğrencilerden talep edilen genel hususları;

1- Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

2- Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);

Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80’ini almış olması gereklidir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının; (1) %65’i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25’i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3)%10’u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

Adaylar tek tercih yapacaktır. Sayısal ve Sözel puan türlerinin herhangi birinde kontenjanın dolmaması durumunda eksik kalan kontenjanlar Eşit Ağırlık puan türüne aktarılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru kapsamında talep edilen genel başvuru şartları şu şekildedir;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

2- Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

3- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

4- Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak yaşamamak,

5- Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.