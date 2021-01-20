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Yerel Jandarma örgütü çökertti
Yerel

Jandarma örgütü çökertti

Mardin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen örgüt çökertildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:22:00 -
Jandarma örgütü çökertti

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı, özellikle gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklendiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda 13 şüphelinin tüm faaliyetleri yaklaşık 3 ay takibe alındı.

3 aylık süre sonunda elde edilen deliller ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla 13 şüpheli şahsın evine 125 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi.

İcra edilen operasyon neticesinde yakalanan 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, evlerde ele geçen çeşitli miktardaki uyuşturucu maddeye de el konulduğu öğrenildi.

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