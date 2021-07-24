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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!
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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!

Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşlar geri dönüşlere başlarken yollarda yoğunluklar yaşanmaya başladı. Hatta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:59:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!

 Yeni Akit  Ankara 

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru, tatile çıkan yurttaşların eve dönüş yolculuğu devam ediyor. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, şehirler arası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde yaşanan kazalarda toplam can kaybı ve yaralı sayısı artarken Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayram dönüşü trafiğin yoğunlaştığına dikkat çekerek, "Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım. Sevdikleriniz ve kendiniz için, Dikkatle #YolVerHayata" uyarısında bulundu.

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