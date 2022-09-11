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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığı’ndan öğrencilere mesaj: "Biz ağabeyleriniz/ablalarınız sizlerin güvenliği için tüm önlemleri aldık"
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan öğrencilere mesaj: "Biz ağabeyleriniz/ablalarınız sizlerin güvenliği için tüm önlemleri aldık"

Yarın açılacak okullara ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan anlamlı bir videolu paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 16:43:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan öğrencilere mesaj: "Biz ağabeyleriniz/ablalarınız sizlerin güvenliği için tüm önlemleri aldık"

YENİ AKİT  ANKARA

Milyonlarca öğrenci için yarın ilk ders zili çalacak. Öğrencilerin daha güvenli olması için çalışan Jandarma ekipleri gecesini gündüzüne katmaya devam ediyor. Son olarka Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuya ilişkin anlamlı bir videolu paylaşım yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, “Biz hep yanınızda olacağız” ifadeleri ile alınan önlemlerin vurgulandığı videonun açıklama kısmına ise, “Sevgili Çocuklarımız Biz ağabeyleriniz/ablalarınız sizlerin güvenliği için tüm önlemleri aldık. Sizlerden tek isteğimiz ‘derslerinize çok çalışmanız’ yeni eğitim öğretim yılında kıymetli öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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