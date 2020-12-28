Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.

Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.

e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

