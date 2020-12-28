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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak

Komutanlığa alınacak 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel için bugün başlayan başvurular 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:22:55 -
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.

Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.

e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

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