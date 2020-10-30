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Aktüel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret
Aktüel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:23:06 -
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

MARDİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde teftiş ve denetlemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin, Valiliği ziyaret etti.

Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla Vali Demirtaş ile görüştü.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'e teşekkür etti, Mehmetçiğe görevlerinde üstün başarı diledi.

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