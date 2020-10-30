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Aktüel JAK ekiplerini taşıyan TSK'ye ait ikinci uçak da İzmir'e hareket etti
Aktüel

JAK ekiplerini taşıyan TSK'ye ait ikinci uçak da İzmir'e hareket etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:12:47 -
JAK ekiplerini taşıyan TSK'ye ait ikinci uçak da İzmir'e hareket etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ikinci uçağın da İzmir'e hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak JAK ekiplerinin bölgeye ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait ikinci uçağın da arama kurtarma ekipleri ve beraberlerindeki malzemelerle Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği kaydedildi.

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