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Jailson'dan Cocu itirafı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Marques Siqueira, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Cocu'nun çok büyük bir antrenör olduğunu belirtti.

16 Ekim 2018 Salı 20:42
Jailson'dan Cocu itirafı

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Hollandalı teknik adamın PSV Eindhoven'da büyük işler başardığını belirtti.

Cocu'nun, Fenerbahçe'ye geçmişteki başarılarını tekrarlamak için geldiğini vurgulayan Jailson, şöyle konuştu:

"Cocu, kesinlikle çok büyük antrenör. Takımda çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacak ve istediğimiz sonuçları alacağız. Kendisi, oyuncudan anlayan bir teknik direktör. Oyuncuların her biriyle tek tek çok ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Kariyerim için çok önemli bir adım. Çok mutluyum. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz."

Takımda çok fazla yeni gelen futbolcu olduğunu dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Maçların sayısının artmasıyla galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarlarımıza tekrar mutluluk vereceğimizi düşünüyoruz. Bütün büyük kulüplerde bu tür sonuçların baskısı olur. Biz de oyuncular olarak kötü bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarının kendilerini çok iyi sahiplendiğini ve büyük bir destek verdiğini de anlatan Jailson, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı önümüzdeki maçın önemini kesinlikle biliyoruz. 3 puan almamız gereken bir maç. Konsantre bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Deplasmanda alacağımız bir galibiyetin takıma öz güven kazandıracağını biliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne çok iyi başlayamadık. İkinci maçta aldığımız galibiyetle gücümüzü gösterdik. Önümüzdeki maç çok önemli. 3 puan almamız gereken bir karşılaşma. Çok zor bir turnuva. Gruptan çıkmayı başarırsak maç maç önümüze bakacağız."

Spor Toto Süper Lig'in çok rekabetçi bir lig olduğunu ve burada zayıf takım bulunmadığını aktaran Jailson, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe olduğu yeri hak etmiyor. Bizim de daha çok çalışarak Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'de de hedefim kupa kazanıp tarihe geçmek. Büyük kupalar için savaşmaya devam edeceğimizi göstereceğiz. Fenerbahçe taraftarına hak ettiği mutluluğu geri vereceğiz. Tabelanın üst sıralarında yarışmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:42
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