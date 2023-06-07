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Gündem Jahrein CHP ifşalarına başladı
Gündem

Jahrein CHP ifşalarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 02:23:00 -
Jahrein CHP ifşalarına başladı

Seçim hezimeti sonrası muhalif troller parti içerisindeki kirli ilişkileri ifşa etmeye başladı. Jahrein ismini kullanan Ahmet Sonuç ile Oğuzhan Atsız şok iddialarda bulundu.

CHP'de iç savaş başladı. 14 ve 28 Mayıs'taki seçim mağlubiyetleri sonrası 180 derece dönüşen CHP'li troller, skandalları tek tek açıklıyor.

Muhalefet partizanı Jahrein takma adını kullanan trol Ahmet Sonuç, CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı Ahmet Saymadi'ye ihale verdiğini açıkladı.

"PKK bağlantılı isme ihale"

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın da Saymadi'nin düğününe katıldığını ifşa eden Ahmet Sonuç'un paylaşımı şöyle:

"Ohoo ihbarlar bitmiyor bu ne lan? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu elemana zorla ihale vermiş. Yasa gereği terör iltisaklı şahıslara ihale verilemiyor. Emniyet uyarmasına rağmen ihale dışı bırakılmıyor. İhaleyi buna veriyorlar. Sözleşmeyi imzaladıktan 13 gün sonra şirketi karısına devredip para sayıyor paşam. Sonrasında davası sonuçlanıyor 1.5 yıl ceza alıyor. 'Bu ceza siyasi fikrimizi söylememize engel değil' diyor. Düğünlerine katılıp sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlayan da @ismailsaymaz. Canım abim benim. Yine çok solcusun!"
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Sert sözler

Sonuç, geçtiğimiz gün de, seçimi kaybederlerse istifa edeceğini söyleyen ve sözünde durmayan buna mükafat olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi olarak atanan Eren Erdem'e, "Sen namussuz ve şerefsizsin" hakaretini savurmuştu.

"Viski bağımlısı müptezel..."

Ses kaydını yayınlayarak CHP'li Erdem hakkında itiraflarda bulunan Jahrein'in sosyal medyadan iddiaları şöyle:

"Twitter'daki CHP’ye karşıt görüş bildirenleri listelediğini, vakti gelince hesap soracağını belirten fişçi.

Anonim hesapları illegal yöntemlerle ifşalayıp kimliklerini deşifre eden lümpen.

Viski bağımlısı olduğundan sarhoş bir şekilde space odasına girip 31 diyerek kendisini protesto eden gençlere anlam veremeyen müptezel.

Ve son olarak 4 gündür sosyal medyada inaktif, muhalif seslerin hepsini bloklayan
@erenerdemnet’i sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi yapmak aptallığın son seviyesi midir bilmiyorum ama çok yakındır diye tahmin ediyorum."

İşten atılan CHP'li trol de ifşalara başladı

Geçtiğimiz aylarda CHP'nin savunuculuğunu yaparken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren "Oğuzhan Atsız" takma ismini kullanan CHP trolü, Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işinden çıkarılmıştı.

Bundan sonra Yavaş'a düşman olan Atsız, "Bu böyle olmayacak. Size Mansur Yavaş'ın Türkçe bile bilmeyen ekiple nasıl Türk milliyetçisi gibi davrandığını, belediye başkanı olunca personeli nereden temin ettiğini, zar zor belediyeye giren az sayıdaki CHP'li personele hayatı nasıl zindan ettiğini anlatacağım. Yavaş dönemindeki bankamatik sayısını göstereceğim. Körü körüne kimseye sahip çıkmayın, Mansur Yavaş'ı ben şişirdim ben patlatacağım." paylaşımını yapmıştı.

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