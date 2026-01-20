Jack yakaladı, sanık itiraf etti! Bal tenekesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı: Susturmak için ev teklif ettiler

  • İSTANBUL
Kayseri’de bal tenekeleri içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucuyla yakalanan sanık H.A.’nın mahkemedeki savunması ağızları açık bıraktı. "Balda uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" diyen sanık, uyuşturucunun asıl sahiplerinin isim vermemesi karşılığında kendisine ev almayı vaat ettiğini ve para gönderdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kayseri Emniyeti’nin düzenlediği ve narkotik köpeği Jack’in hassas burnu sayesinde bal tenekelerine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun davası Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Davanın ilk duruşmasına sanıkların "ev teklifi" ve "borç para" iddiaları damga vurdu.

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, narkotik arama köpeği Jack'in bal tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucuları bulduğu operasyonla ilgili tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık, balların sahibinin isim söylememesi karşılığında kendisine ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini söyledi.

Geçen sene Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucu yol kontrolünde durdurulan, şehirlerarası otobüste yapılan aramada narkotik köpeği Jack, bal tenekeleri içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde tespit etmiş, konuyla ilgili H.A. tutuklanmıştı. Tutuklu yargılanan H.A., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 3 teneke balı kendisine uzaktan akrabası M.G.'nin verdiğini belirten H.A., savunmasında balların İran uyruklu M.'ye ait olduğunu ve bu balları onların teslim alacağını söylediğini ifade etti. H.A ayrıca bal tenekeleri içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini, M.G.'nin kendisinin yakalanmasının ardından kardeşini aratarak, isimlerini söylememesi karşılığında ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini söyledi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan M.G. ise H.A.'nın doğru söylemediğini, gönderdiği paranın ise H.A.'nın kardeşinin borç istemesi nedeniyle gönderdiğini söyledi. H.A.'nın avukatı ise H.A.'nın kardeşinin tanık olarak dinlenmesini talep ederek, müvekkilinin bir komplonun içinde kaldığını ve piyon olarak kullanıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

