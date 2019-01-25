İzzet Türkyılmaz kimdir? İzzet Türkyılmaz nereli? Bursaspor Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor Basketbol kadrosunu İzzet Türkyılmaz ile güçlendirdi. Peki İzzet Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte İzzet Türkyılmaz hakkında detaylar...

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor Basketbol kadrosunu İzzet Türkyılmaz ile güçlendirdi. Peki İzzet Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte İzzet Türkyılmaz hakkında detaylar... İzzet Türkyılmaz kimdir? İzzet Türkyılmaz (d. 20 Mayıs 1990), Türk basketbolcudur. Uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır. Kulüp kariyeri Küçükköy Belediyespor'un açtığı spor okullarında basketbol hayatına atılan oyuncu, daha sonra Banvit altyapısına geçti. Banvit'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Genç Banvitliler'de oynadı. 2010-11 sezonunda Banvit forması ile Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk kez oynadı. 2010-11 TBL normal sezonunu maç başına 2,6 sayı 1,3 ribaund ve 0,4 asist ortalaması ile tamamladı. Play-off'ta ise maç başına 0,8 sayı 1,6 ribaund ortalaması elde etti. Milli Takım kariyeri Temmuz 2011'de, 2011 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye millî basketbol takımının aday kadrosuna çağrıldı.

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