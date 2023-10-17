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Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrailli rehinelere ilişkin açıklama
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrailli rehinelere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-17 08:12:00 -

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, “Gazze'deki İsrailli rehinelerin sayısı 200 ila 250 arasında değişiyor ve El Kassam Tugaylarının elinde bulunanların sayısı 200” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanlarında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, açıklamalarda bulundu. Ubeida, İsrail’in kuşatılmış bir Arap gücünün kendisine tarihindeki en sert darbeyi indireceğini beklemediğini ifade ederek, “Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak” ifadelerini kullandı.

Ubeida, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlemeyi planladığı kara harekatının son günlerde İsrail’in işlediği suçlardan dolayı onu cezalandırmak için bir fırsat olacağını aktardı.

Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu belirten Ubeida, “Gazze'deki İsrailli rehine sayısı 200 ila 250 arasında değişiyor ve el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunanların sayısı 200, geri kalanı ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi.

“Onları misafirimiz olarak görüyoruz”

Rehinelerle ahlaki ve insani bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini ifade eden Ubeida, “Onlar da bizim yediğimizi yiyor, içtiğimizi içiyor” ifadelerini kullandı. Farklı milletlerden bir grup rehinenin ellerinde olduğunu aktaran Ubeida, “Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları izin verdiği anda serbest bırakacağız" dedi.

Ubeida, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanlarda şu ana kadar 22 rehinenin hayatını kaybettiğini ifade açıkladı.
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Yaralı rehineye yapılan tıbbi müdahale anları paylaşıldı

Ubeida’nın rehineler hakkındaki açıklamalarının ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmaların ilk gününde rehin alınan İsrailli bir kadın rehineye yapılan tıbbi müdahale anlarına ait görüntüleri paylaştı.

İsrailli rehine yaptığı konuşmada, adının Mia Shem olduğunu belirterek, 7 Ekim'de Sderot’ta rehin alındığını ifade ediyor. Shem, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" dedi.

İsrailli yetkililere seslenen Shem, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" dedi.

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Yorumlar

Putsavar

Zavallılık

Bu örgüt

Avrupa ve Amerika'da terör örgütü olarak görülüyor rehine almak pazarlık payı ama o kadar ölen var bu hak kimin.200 rehine 2000 ölü şu ana kadar yaralıyı saymiyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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