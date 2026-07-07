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Yerel İznik'te tefecilere şafak baskını: 7 gözaltı, 576 bin lira ve silah masada
Yerel

İznik'te tefecilere şafak baskını: 7 gözaltı, 576 bin lira ve silah masada

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İznik'te tefecilere şafak baskını: 7 gözaltı, 576 bin lira ve silah masada

Bursa İznik'te KOM ekipleri, vatandaşı yüksek faizle borca sokan tefecilere şafak vakti girdi. Masadan çıkan tablo ise 7 gözaltıyla sınırlı kalmadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri baskında 7 kişiyi gözaltına aldı; masaya 576 bin 700 TL nakit, çok sayıda çek-senet, tapu, silah ve fişek serildi.

Şafak vakti 7 kapı birden çaldı

Ekipler gün doğmadan adres adres harekete geçti. Tefecilik yaptığı tespit edilen şahısların kapısını çalan KOM ekipleri, kısa sürede 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonun hedefi baştan belliydi: İznik'te vatandaşı yüksek faizle borca boğan tefeci ağı.

Operasyonu İznik Başsavcılığı yönetti

Baskın, İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüdü. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İznik'teki tefecilere yönelik çalışmayı titizlikle sürdürdü.

Önce yüksek faizle borca soktular

Emniyetin tespitine göre şüpheliler, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdı. Teminat adı altında da mağdurlara boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattılar.

Sözün arkası acı geldi. Borç büyüdükçe mağdurların eli kolu bağlandı.

Sonra tehdit ve baskıyla mala göz diktiler

İş borcun ödenmesine gelince yöntem değişti. Borcunu ödeyemeyen mağdurların mal varlığını tehdit ve baskı yoluyla üzerlerine geçirdiler.

Masadaki tablo konuştu

Aramalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet çıktı. Ekipler ayrıca tapu senetleri576 bin 700 TL nakit pararuhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile dijital materyal ve çeşitli dokümana el koydu.

Masaya dizilen deliller, tefecilerin kurduğu düzeni tek tek ortaya koydu.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan M.A., E.A., U.T., U.D., A.D., S.S. ve M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelik oldu. Ekipler 7 şüpheliyi "tefecilik" suçundan hazırlanan dosyayla İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında net konuştu: "Tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Sıkça Sorulan Sorular

Operasyon nerede yapıldı? Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlendi.

Kaç kişi gözaltına alındı? Tefecilik suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Neler ele geçirildi? 576 bin 700 TL nakit, çok sayıda çek-senet, tapu senetleri, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

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