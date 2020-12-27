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Aktüel İznik Gölü kıyısında sazlık alandaki yangın söndürüldü
Aktüel

İznik Gölü kıyısında sazlık alandaki yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:29:14 -
İznik Gölü kıyısında sazlık alandaki yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'da, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İznik Gölü kıyısındaki Kumbaşı mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 dönüm sazlığın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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