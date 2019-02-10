İzne çıkan askerin acı ölümü!
Artvin’in Borçka ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, izne geldiği öğrenilen bir asker hayatını kaybetti.10 Şubat 2019 Pazar 22:45
Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Doğancan Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde duran 08 K 5679 plakalı çimento kamyonuna çarptı.
İzne gelmişti
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Kılıç'ın asker olduğu ve memleketine izinli geldiği öğrenildi.
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