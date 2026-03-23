İzmit’ten dünyaya! Hyundai’nin gizemli yeni modeli Milano’da sahneye çıkıyor

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai, 2026 Milano Tasarım Haftası’nda “Unfold Stories” enstalasyonuyla tasarım vizyonunu sergilerken, İzmit’te üretilecek tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Hyundai, 2026 Milano Tasarım Haftası’na katılımını duyurdu. 21–26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçiler, markanın tasarım yaklaşımını Milano’daki Torneria Tortona’da deneyimleme fırsatı bulacak. Avrupa tasarım dünyasının önemli merkezlerinden biri kabul edilen bu mekân, medya temsilcilerini, kanaat önderlerini ve yaratıcı sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Hyundai, etkinlik kapsamında hazırladığı özel enstalasyonla ziyaretçilerini tasarım sürecinin içine davet edecek. “Unfold Stories” başlığını taşıyan bu deneyim alanı, markanın iç ve dış tasarım anlayışını yenilikçi bir yaklaşımla yansıtarak, fikir aşamasından üretime uzanan süreci sade ve etkileyici biçimde ortaya koyuyor. Kağıt üzerindeki ilk çizimden çeliğe dönüşen bir esere kadar ilerleyen bu yolculuk; tasarımın malzeme, işçilik ve teknolojiyle buluşarak mobiliteye nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

 

Etkinlikte ayrıca Hyundai tasarımcılarının ev sahipliğinde düzenlenecek atölye çalışmaları, markanın tasarım felsefesini şekillendiren temel prensipleri katılımcılarla buluşturacak. Bu yaklaşımın, Milano’da ilk kez tanıtılacak yeni modele nasıl ilham verdiği de detaylı şekilde aktarılacak.

Hyundai’nin Milano’daki en önemli başlıklarından biri ise tamamen elektrikli Hyundai IONIQ 3 modelinin dünya prömiyeri olacak. İzmit’te üretileceği açıklanan model, markanın gelişen tasarım vizyonunun yeni bir adımı olarak öne çıkıyor. Lansman sırasında araçla ilgili daha kapsamlı bilgiler paylaşılacak.

Enstalasyon, atölyeler ve yeni model tanıtımı birlikte değerlendirildiğinde Hyundai, konseptten nihai ürüne uzanan bütüncül bir hikâye sunarak geleceğin mobilitesine tasarım odaklı yaklaşımını ortaya koymayı hedefliyor.

+90 (553) 313 94 23