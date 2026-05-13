İzmit'teki eğlence mekanı katliamında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 16'ya çıktı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 47 gün önce bir eğlence merkezinde düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömerağa Mahallesi'nde 27 Mart'ta gerçekleşen saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu, Cem Özer ve emekli polis memuru Talip Çakır yaşamını yitirmişti.
Edinilen bilgiye göre, 27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen D.S., A.Ç., A.Ç., G.A. ve İ.C.U. isimli şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C.U. ve A.Ç. tutuklandı; D.S., A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
