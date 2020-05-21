İzmit’te vatandaşlar açık havada sinema filmi izledi

İzmit Belediyesi’nin korona virüs salgını günlerinde sosyal mesafe tedbirlerini alarak gerçekleştirdiği arabalı sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi’nin korona virüs günlerinde gerçekleştirdiği arabalı sinema etkinliğiyle kent sakinleri büyük moral buldu. Etkinlik için dev barkovizyon kurularak arabalı sinema izleme alanına dönüştürülen Yahyakaptan Pazar Alanı’na İzmitliler adeta akın etti. Sosyal mesafeyi koruma kuralları kapsamında sıkı önlemlerin alındığı alanda saatler 22.00’ı gösterdiğinde başrollerinde Tolga Çevik, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin olduğu ve yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği “Sen Benim Herşeyimsin” adlı film perdeye yansıdı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, meclis üyesi Arsal Arısal da etkinliğe katılarak film keyfini İzmitliler ile birlikte yaşadı. Başkan Hürriyet ve meclis üyeleri sinema keyfi öncesinde alanda patlamış mısır ve İzmit gazozu dağıtarak herkese iyi seyirler diledi. Açık alanda gösterilen filmin ses dalgalarının yayılmaması için araçlardaki izleyiciler ile film sesini aktaracak olan radyo frekansları paylaşıldı.

Gösterim öncesi kendisini araba kornaları çalarak selamlayan sinemaseverlere hitap eden Başkan Hürriyet, “Bu korona günlerinde herkesin evde bunaldığını, sıkıldığını biliyoruz. Azıcık da olsa gülümseyen İzmit’te, gülümseyen insanlar görmek istiyoruz. Sizlerin biraz da olsa yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize dedik. O yüzden diğer illerdeki belediyelerin yapmış olduğu bu arabalı sinema etkinliğini bizde yapmak istedik. Biraz da olsa nefes alalım dedik. Biz bir arada olmayı, sanatı, kültürü, sporu her alanı özlemişiz” dedi.

Yoğun ilgiden dolayı alanın dolmasına dikkat çeken Başkan Hürriyet, “Buralar bize dar geldi. Bundan sonraki arabalı sinema etkinliğimizi daha büyük alanlarda yapacağız. Bu korona günlerini de Allah’ın izniyle atlattığımızda size başka sürprizlerimiz de olacak. Korona bitti dediklerinde güzel bir moral eğlence etkinliği yapacak ve ilk işimiz maske atma töreni düzenleyeceğiz. O günler yakın. Gelen herkese teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.