İzmit’te Ramazan eğlenceleri sokaklara taşındı

İzmit Belediyesi, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek çeşitli gösteriler düzenledi.

Koronamvirüs salgını nedeniyle evlerinde izole bir şekilde zaman geçirmek zorunda olan vatandaşların Ramazan ayının ruhunu hissedebilmeleri için İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları sokak sokak gezerel görsel şölen hazırladı. Gösteriyi balkonlarından ve pencerelerinden takip eden mahalle sakinleri doyasıya eğlendi. Malta Mahallesi’nde iftar öncesi ve sonrası sahne alan oyuncular birçok noktaya giderek gösteri gerçekleştirdi. Hacivat ve Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir, Nasrettin Hoca, Gulyabani ve daha pek çok sürprizle mahallelere konuk olan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları iftar öncesi ve iftar sonrası İzmit’in çeşitli mahallelerinde sahne almaya devam edecek.

Mahallelerinde yapılan bu görsel etkinlikten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz, “Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını biraz buruk geçiriyoruz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kurduğu tiyatro ekibinin gösterisiyle birlikte mahallemizde özellikle çocuklarımız mutlu oldu. Başkan Hürriyet’e mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.