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İzmit’te e-spor turnuvası başlıyor

İzmit Belediyesi ve Kocaeli E-Sports’un ortak çalışması sonucu başlayacak olan e-spor turnuvası için değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, farklı bir projede yer aldıkları için heyecanlı olduğunu söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
İzmit’te e-spor turnuvası başlıyor

İzmit Belediyesi ve Kocaeli E-Sports’un ortak çalışması sonucu başlayacak olan e-spor turnuvası için değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, farklı bir projede yer aldıkları için heyecanlı olduğunu söyledi.



İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli E-Sports Külüp Başkanı Yiğit Kıvanç Karabay ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Ziyarette, İzmit Belediyesi ve Kocaeli E-Sports’un ortak çalışması sonucu Pazar günü başlayacak olan Kocaeli E-Sports 2019 League Of Legends Başlangıç Turnuvasıyla ilgili son değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, farklı bir projenin içinde olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.



Amaçlarının Kocaeli’de e-spora destek sağlamak olduğunu kaydeden Oruç, “İzmit Belediyesi her alanda farklı işlere imza atmayı seven bir belediyedir. Yine farklı bir projenin içerisinde yer almak bizi de heyecanlandırıyor. Genç kardeşlerimizle yürüttüğümüz bu proje Türkiye’de ve Dünya’da bir trend olmuş e-spor dünyasıyla ilgili bir çalışmadır.Kocaeli’nin önemli kulüplerinden biri olan e-spor kulübümüzden birlikte bu süreci yürütüyoruz. İzmit Belediyesi olarak amacımız şehrimizde e-spor dünyasındaki oyunlarda yer alabilmek ve gençlerimizi daha iyi anlamaktır” dedi.



Belsa Plaza’da bulunan ProGamer E-Sports’ta gerçekleşecek olan turnuva ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Yiğit Kıvanç Karabay, “Kocaeli E-sports ailesi olarak İzmit Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. İlk büyük turnuvamızı pazar günü gerçekleştireceğiz. Bu sporumuz Kocaeli’de ki gençlerimizin boş zamanlarını daha faydalı geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalabilmeleri için büyük önem taşıyor. Turnuvaya katılacak her bir sporcumuz ailelerin destekleriyle gelen lisanslı katılımcılardır. Bu spora ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı pazar günü gerçekleşecek turnuvamıza bekliyoruz” diye konuştu.


Turnuvanın ödüllerinin ise oyun parası ve oyuncu ekipmanları olduğu duyuruldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
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