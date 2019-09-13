İzmit Belediyespor gururlandırdı İzmit Belediyespor’un veteran sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir’de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında dereceye girerek gururlandırdı.

İzmit Belediyespor’un veteran sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir’de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında dereceye girerek gururlandırdı.

İzmit Belediyespor’un 62 yaşındaki sporcusu Ali Rıza Yılmaz, Eskişehir ve Balıkesir’de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmalarında derece alarak İzmit’i gururlandırdı. Yılmaz 2 Eylül’de Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kapsamında gerçekleştirilen 60-64 yaş arası veteranlar atletizm yarışmasında birinci oldu. 8 Eylül’de Balıkesir’de düzenlenen veteranlar atletizm yarışmasında ise beşinci olarak iyi bir derece elde etti. İzmit Belediyespor sporcusu Ali Rıza Yılmaz katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

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