İzmit Belediyesi’nde ikramiyeler yattı İzmit Belediyesi’nde kararname ile Belediye bünyesindeki şirkete geçen bin 45 işçinin ikramiyeleri ödendi.

İzmit Belediyesi’nde kararname ile Belediye bünyesindeki şirkete geçen bin 45 işçinin ikramiyeleri ödendi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) İzmit Belediyesi’nin şirketi BEKAŞ’a geçen çalışanların ikramiyeleri ödendi. İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, BEKAŞ AŞ.’debulunan bin 45 kişininÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği 5 günlük ikramiyeleri çalışanların hesaplarına yatırıldı.

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