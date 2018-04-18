İzmirlinin kaderini İzmirli belirleyecek!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü kümede kalma savaşı veren Bucaspor'a konuk olacak şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, duygusal bir maça çıkacağını söyledi.

Bucaspor'u 2015-16 sezonunda çalıştıran ve düşme korkusu yaşayan takımı son maçta ligde tutan Kaya, iki İzmirli'nin birbirlerinin kaderini belirleyeceğini belirtti. Bucaspor'da görev aldığı dönemde zor bir yıl geçiren Kaya, "O dönem 34'üncü haftada Kocaeli Birlikspor ile berabere kalıp Bucaspor'u ligde tutmayı başardık. Bu sezon Buca için yine kritik haftalara girildi. Biz de şampiyonluğa oynuyoruz. İki takım açısından son derece önemli bir müsabaka olacak. Keşke bu şekilde karşılaşmasaydık" diye konuştu.