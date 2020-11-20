İzmirliler deprem sonrası Aliağa, Alaçatı ve Torbalı'da ev aradı

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, İzmir'de meydana gelen depremin ardından en çok ev ve arsa aranılan ilçeleri inceledi.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem gündemdeki yerini korurken, İzmir’de deprem sonrası konut fiyatlarında değişim olup olmadığı da merak konusu oldu.

“Emlak. Bilgi. Güven.” sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, İzmir’de deprem sonrası konut fiyatları ile ilgili verileri açıkladı.

Platformda İzmir ili ve tüm ilçelerine ait 8 bin 205 adet satılık ve 2 bin 220 adet kiralık emlak ilanı bulunduğunu belirten Zingat.com, bölgedeki ilanlar üzerinde depremden sonra oluşan fiyat değişimlerini izlemek amacıyla bir inceleme yaptı.

Zingat.com incelemesine göre, İzmir ve ilçelerine ait tüm emlak ilanlarının sadece 26'sında fiyat değişikliği görülürken, fiyat değişikliği olan ilanların dördünün kiralık ilanından oluştu.

Depremin gerçekleştiği 30 Ekim 2020 ve sonrasında İzmir ve ilçelerindeki satılık/kiralık kategorisindeki ilanlarda yaşanan yüzde 11 artış ise Zingat yetkilileri tarafından şu şekilde değerlendirildi:

“İzmir bölgesine ait satılık/kiralık emlak ilanlarındaki yüzde 11’lik artış, herhangi bir zamanda olabilecek normal artışlar olup, toplam ilan sayısına oranlandığında sıfıra yakın bir değeri ifade eder ve depremden sonra neredeyse fiyat değişimi İzmir bölgesinde hiç olmamıştır şeklinde yorumlanabilir.”

Zingat.com ile ev arayışına giren İzmir ve ilçelerinde yaşayan ziyaretçilerin, 30 Ekim depremi sonrası gözde bölgeleri de belli oldu. Zingat.com, deprem sonrası İzmirli kullanıcıların en çok ev ve arsa aradığı ilçeleri sıraladı.

İzmir’de yaşayan platform ziyaretçilerinin 30 Ekim 2020 sonrası en fazla satılık konut araması yaptığı ilk üç ilçe sırasıyla Aliağa, Alaçatı ve Torbalı oldu. Aynı dönemde İzmirlilerin en çok satılık arsa ilanı aradığı ilçeler arasında ilk sırada Kemalpaşa yer alırken, Kemalpaşa’yı Dikili ve Foça takip etti.