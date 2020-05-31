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Kültür - Sanat

İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi

Türkiye’yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce, pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:07:39 -
İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi

Türkiye’yi 2001 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden İzmirli sanatçı Sedat Yüce, pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.


İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin her hafta sosyal medya hesaplarından gerçekleştirmiş olduğu online konserler ile büyük ilgi topladı. “Evinde Kal” sloganıyla gerçekleşen online konserler serisi Çeşme, Çiğli, Konak ve Bornova Belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Online konsere Instagram’dan bağlanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sanatçıya teşekkür ederek, "İnşallah sağlıklı günlerde yüz yüze, Tekke Plajı’mızda bir konser yapalım. Önce sağlık tabi ki. Çeşme olarak biz 1 Haziran’a hazırız. Plajlarımızda, kamusal alanlarımızda, her yerde hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah kısa sürede, sağlıklı günlerde buluşacağız"


Sanatçı, korona virüsü salgını döneminde sektörün öncü firmalarının birlikte başlatmış olduğu sosyal proje ile de bir sağlık çalışanının pandemi sonrası gerçekleşecek düğünü içinde gönüllü oldu.

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