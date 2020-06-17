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Aktüel

İzmir’in iki ilçesinde çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik arazi içinde ekilmiş bin 182 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:36:05 -
İzmir’in iki ilçesinde çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık ve makilik arazi içinde ekilmiş bin 182 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Jandarma, Kiraz’da da 186 kök Hint keneviri bitkisine el koydu


Edilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığın bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Beydağ ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde, Halıköy Mahallesi Kurtkayası yaylasında devriye görevi yürütürken ormanlık ve makilik arazi içinde ekilmiş Hint kenevirlerini fark etti. Çalışma başlatan ekipler, bin 182 kök Hint keneviri bitkisini sökerek el koydu.


Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Öte yandan bir başka operasyonda İzmir İl Jandarma Komutanlığın bağlı ekipler, Kiraz ilçesi Sarısu Mahallesi Eğridere mevkisinde, yasa dışı kenevir bitkisinin ekildiğinin bilgisine ulaştı. Bölgede arama tarama faaliyeti icra eden ekipler, 186 kök Hint kenevir bitkisine el koydu. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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