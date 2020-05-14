İzmir’in göbeğinde kuyumcu soygunu

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde elinde silahla giren maskeli soyguncu yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; yüzü maskeli kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, belinden çıkardığı silahını çalışanlara doğrultarak, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi.

Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanlar, altınları çıkardıktan sonra panikleyen şüpheli, yaklaşık 300 gram olduğu iddia edilen altınları alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları inceleme alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.