  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’in göbeğinde kuyumcu soygunu

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde elinde silahla giren maskeli soyguncu yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:43:34 -
İzmir’in göbeğinde kuyumcu soygunu

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde elinde silahla giren maskeli soyguncu yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı.


Olay saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; yüzü maskeli kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, belinden çıkardığı silahını çalışanlara doğrultarak, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi.


Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanlar, altınları çıkardıktan sonra panikleyen şüpheli, yaklaşık 300 gram olduğu iddia edilen altınları alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları inceleme alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı