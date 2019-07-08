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İzmir'in 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlarda toplam 88 kaçak göçmen yakalandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
İzmir'in 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü, Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 00.30 sıralarında durdurduğu lastik botta, Suriye uyruklu 38 kaçak göçmeni yakaladı. 11'i erkek, 14'ü kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Çeşme'nin Karaabdullah Burnu önlerinde aynı gün lastik botla bir grup kaçağın yine kaçak geçiş yaptığını öğrenen ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekiplerince saat 01.00 sıralarında durdurulan lastik botta 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 7'si Kongo, 4'ü Filistin, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Suriye ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 1'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup ta kıyıya getirildi.

Aynı gün son olarak devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.30 sıralarında hareket halindeki bir lastik bot fark etti. Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 6'sı kadın ve 12'si çocuk olan bu topluluk da kıyıya getirildi.

Her 3 ilçede yakalanan toplam 88 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
  1. İzmir
  2. Dikili
  3. Seferihisar
  4. Çeşme
  5. kaçak göçmen operasyonu

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