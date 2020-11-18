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Aktüel İzmir'deki geçici barınma merkezinde çalışmalar hızlandı
Aktüel

İzmir'deki geçici barınma merkezinde çalışmalar hızlandı

Şimdiye kadar 300 konteynerin kurulumu tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:28:08 -
İzmir'deki geçici barınma merkezinde çalışmalar hızlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için hazırlanan 550 konteynerden oluşacak geçici barınma merkezindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Depremin ardından AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.

Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı. Dev vinçler konteynerleri alana indirmeye devam ediyor. Merkezde 300 konteynerin kurulumu tamamlandı. Görevliler konteynerleri depremzedelerin kullanımına hazır hale getiriyor.

Sosyal donatıların yapılması için de aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin çalışmaları hafta sonu tamamlaması bekleniyor.

AFAD yetkilileri, depremzedelerin pazartesi gününden itibaren geçici barınma merkezinde misafir edilmeye başlanacağının bilgisini verdi.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.


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