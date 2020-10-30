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Aktüel İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak
Aktüel

İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:06:05 -
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

ANKARA (AA) - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.


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