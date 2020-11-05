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Aktüel İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
Aktüel

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:10:06 -
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

İZMİR (AA) - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolanlar kaydırılmış." şeklinde karşılık verdi.

- Aranan şüpheli yoğun bakımda

Öte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası H.U'nun da bu durumu göz önüne alındığı ve Savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.

- Soruşturma

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C blokların fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

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