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Aktüel İzmir'deki depremde yaralı sayısı 152'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde yaralı sayısı 152'ye yükseldi

AFAD, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 152 kişinin yaralandığını, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği bölgeye yollanırken, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:56:05 -
İzmir'deki depremde yaralı sayısı 152'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 152 kişinin yaralandığını, yıkılan ve hasar gören 12 binadaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 33 artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 152 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- "Türk Kızılay, bölgeye 48 personel, 16 araç gönderdi"

Açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğine yer verilerek, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.

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