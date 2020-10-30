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Aktüel İzmir'deki depremde yaralananların sayısı 257'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde yaralananların sayısı 257'ye yükseldi

AFAD, bölgede 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:55:15 -
İzmir'deki depremde yaralananların sayısı 257'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 257 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.


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