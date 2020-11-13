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Aktüel İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor
Aktüel

İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:27:18 -
İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 bin 550 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.

İzmir'de enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

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