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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

Yaralanan 896 kişiden 682'si taburcu edildi, 214 kişinin ise tedavisi devam ediyor - Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 850 artçı sarsıntı yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:52:22 -
İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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