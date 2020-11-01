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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi

Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 833 artçı sarsıntı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:57:43 -
İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.15 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 44 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kalan 8 binada da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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