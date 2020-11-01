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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 42'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 42'ye yükseldi

Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 786 artçı sarsıntı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 06:17:47 -
İzmir'deki depremde can kaybı 42'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 05.30 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 786 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 42 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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