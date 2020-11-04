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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 112'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 112'ye yükseldi

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:24:07 -
İzmir'deki depremde can kaybı 112'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 112 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'i büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1669 artçı sarsıntı tespit edildi.

Depremde 112 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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