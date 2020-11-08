  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki deprem sonrası ekiplerin yoğun çalışması kameralara yansıdı
Aktüel

İzmir'deki deprem sonrası ekiplerin yoğun çalışması kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:28:53 -
İzmir'deki deprem sonrası ekiplerin yoğun çalışması kameralara yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'de 114 kişinin yaşamını yitirmesine, 1037 kişinin yaralanmasına neden olan deprem sonrası, arama kurtarma ekiplerinin canları kurtarmak için kahramanca çalıştığı anlar, kameralarca görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan deprem sonrası çalışmaları görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, depremde yıkılan Yılmaz Erbek, Doğanlar, Rıza Bey ve Emrah apartmanlarında ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları yer aldı.

Görüntülerde sağlık ekipleri, enkazdan çıkarılanlar için sedye taşıyor, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile itfaiye ekipleri de koordineli şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Enkazdan çıkarılanların ambulansa alındıktan sonra arama kurtarma ekiplerinin alkışlarıyla hastaneye sevk edildiği görülüyor.

Depremzedeler ve yakınlarının çevredeki bekleyişi, Kızılay ve İHH tarafından kurulan çadırlar da kuş bakışı görüntülere yansıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sonrası iş makineleri de enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütüyor.

Deprem sonrası yerle bir olan binalarda toz toprak içinde çalışan ekipler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşıyla afette tek yürek olan Türkiye'nin yansıması görüntülerde yer buluyor.

Öte yandan depremde evleri hasar görenler için kurulan çadır kentteki yaşam da kuş bakışı gözlemlenebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti
Gündem

Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti

Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin çıkan tartışmalara nokta koyacak bir açıklam..
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay