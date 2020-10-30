İzmir'deki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi

BURSA (AA) - Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.



Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.



