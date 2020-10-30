  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi
Aktüel

İzmir'deki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:05:54 -
İzmir'deki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi

BURSA (AA) - Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı
Dünya

Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'daki işgalci güçlerin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilom..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay