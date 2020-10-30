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Aktüel İzmir'deki deprem
Aktüel

İzmir'deki deprem

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Balıkesir'den İzmir'e ekip gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:47:51 -
İzmir'deki deprem

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İzmir'deki depremde yıkılan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere takviye ekip gönderildi.

Balıkesir AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 17 kişilik 3 ekip ile tam donanımlı 3 arama kurtarma aracı yola çıktı.

Balıkesir İtfaiyesinden toplam 7 araç ve 33 personelle destek sağlanırken, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE'den de 10 kişilik 2 ekip ve 2 müdahale aracı ile bir sahra hastanesi sevk edildi.

İhtiyaç halinde deprem bölgesine yeniden takviye yapılacağı öğrenildi.

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