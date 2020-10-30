İzmir'deki deprem

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Konya İHH İnsani Yardım Derneğince, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altay, şunları kaydetti:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyorum. Depremi yaşayan tüm İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bölgeye ilk etapta 12'si arama kurtarma ekibi olmak üzere 24 kişilik ekibimiz yola çıktı. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 55 bin paket su gönderdi. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmaları ile kumanya ve su dağıtımı da yapacak. İhtiyaç olması halinde ekiplerimiz ve araçlarımız hazır bekliyor. Hem devletimizin bütün kurumları hem de belediyeler olarak yaraların sarılması için İzmir halkının yanındayız."

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine, 12 kişilik arama kurtarma ekibiyle İzmir'e hareket ettiklerini söyledi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal da hazırladıkları araçla 7 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgesine sevk ettiklerini belirtti.