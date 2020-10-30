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Aktüel İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı
Aktüel

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:55:31 -
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı

İZMİR (AA) - İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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