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İzmir’de "Zeka Takımı" yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti yarışmalarda temsil etmek üzere "Zeka Takımı" kuruyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
İzmir’de "Zeka Takımı" yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti yarışmalarda temsil etmek üzere "Zeka Takımı" kuruyor. Bu alanda altyapı oluşturmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği seçmelere 94 aday katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulacak “Zeka Takımı” için hazırlıklar başladı. Birçok spor dalında önemli başarılara imza atan kulüp, şimdi de genç beyinleri geleceğe hazırlıyor. Zeka oyunları alanında yetiştirilmek üzere düzenlenen "Zeka Takımı" seçmelerine ilgi yoğun oldu. 56’sı ilkokul, 30’u ortaokul ve 8’i liseden toplam 94 öğrenci bilgi ve becerilerini ortaya koyarak elemeyi geçmek için ter döktü.


Uzmanlar denetiminde yapılan çalışmayla ilk etapta öğrencilerin hangi alanda yeteneği olduğu keşfedilecek daha sonra ise takımlar oluşturulacak. Yaz boyunca beş ayrı dalda; akıl oyunları, mekanik oyunlar, mantık yürütme oyunları, matematik işlem oyunları, strateji kutu oyunlarında eğitim görecek öğrenciler kış döneminde ise yarışmalara hazırlanacak. Zeka Takımı’na katılan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerini yapan Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörü Pınar Ertok, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan “Zeka Takımı” için şunları dile getirdi:


"Çocuklarımız önce burada eğitim alacaklar, eğitimin devamında içlerinden takımlar oluşturarak İzmir’i temsilen bu yarışmalara katılacağız. Zeka oyunları dediğimiz zaman aslında bilindik kutu oyunları da var ama bizim daha çok yöneldiğimiz akıl becerisini geliştirebileceğimiz oyunlar. Çocukların mantık yürütebilmesi için mantık oyunları, kağıt kalem oyunları, mekanik oyunlar gibi oyunlar öğretilecek. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda akıl yürütme ile ilgili çalışmaların çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Artık günümüzde de bilgiyi işleyen zihinler ve beyinler ön plana çıkıyor. Biz de küçükten başlayarak çocuklarımıza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Eylül ayında başlanacak periyot tamamen yarışmalara yönelik olacak. Şu andaki gruplarımızla amacımız bir altyapı oluşturmak."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
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