  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Aktüel

İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:03:29 -
İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 40 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İlçedeki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan ve yüksek kazanç vaadiyle topladığı paralarla kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan M.B, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir dışındaki bir adreste yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

M.B'nin ilk ifadesinde dolandırıcılık suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Tire Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B. hakkında incir ihracatı yapacağını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki vatandaşlardan nakit para topladığı, para aldığı kişilere 2 kez ödeme yaparak güvenlerini kazandığı, ardından yaklaşık 40 kişiden daha yüklü miktarda para alarak kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Online satışlarımız yüzde 300 arttı
Ekonomi

Online satışlarımız yüzde 300 arttı

Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen 2020’de de yatırımlarına ara vermeyen Orka Holding, dijitalleşme yatırımlarının meyvelerini topluyor. Bu..
Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor
Gündem

Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor

Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay