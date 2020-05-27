  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de uyuşturucudan aranan kişinin kaldığı pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi

Pansiyona yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı, şüphelinin ağabeyi kendisini pompalı tüfekle yaraladı - Adreste yapılan aramada yaklaşık 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:34:17 -
İzmir'de uyuşturucudan aranan kişinin kaldığı pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde aranması bulunan kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı, şüphelinin ağabeyi kendisi pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi'nde uyuşturucudan aranması bulunan Serkan C'nin bir pansiyonda kayıt yaptırdığını tespit eden polis çalışma başlattı.

Belirlenen pansiyona gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu dairenin kapısını çaldı. Ekipler, kapının açılmasını beklediği sırada içeriden silah sesi geldi.

Daireye giren ekipler, kendisini vuran kişinin Serkan C'nin ağabeyi Volkan C. olduğunu belirledi.

Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, pansiyonun yakınına gelen şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde aracı kullanan kişinin Serkan C. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan Serkan C, emniyete götürüldü.

Ağır yaralı Volkan C. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dairede yapılan aramada da yaklaşık 400 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...
Gündem

Coşkun Başbuğ, Katar medyasının ifadelerini paylaştı: Türklerin ilginç bir sırrı var! Tek gördüğünüz şey...

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Katar medyasının Türkiye ile ilgili haberini paylaşarak, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadel..
Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı
Gündem

Katar Büyükelçiliğine atanacağı iddia edilmişti! Hulusi Akar’dan üstü kapalı Cihat Yaycı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar..
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü
Gündem

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı öldü

Tarihe "Post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı,..
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı